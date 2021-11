Wie läuft ihr Leben außerhalb des Fahrstuhls? Die Elevator Boys wurden durch ihre Videos in Aufzügen in den sozialen Medien bekannt. Tim Schaecker (22), Jacob Rott, Bene Schulz, Luis Freitag und Julien Brown lassen mit ihren Clips so manche Herzen höherschlagen. Sogar Stars wie Shay Mitchell (34) schauen die Videos der Jungs an. Die TikTok-Stars sind jetzt in ihrer selbst ernannten "Elevator Mansion" zusammengezogen. Promiflash hat nachgefragt, wie das neue WG-Leben klappt.

"Im Alltag stehen wir gemeinsam auf und holen uns Frühstück", erzählten die Jungs. "Dann besprechen wir den gesamten Tag, was so ansteht und dann geht es schon an die Content Creation", schilderten die Hotties weiter. Nachdem sie den ganzen Tag gedreht haben, kochen sie gemeinsam das Abendessen. Einer sei dabei besonders engagiert. "Die WG-Mutti ist auf jeden Fall Luis", betonten die TikToker. Wie in jeder WG gibt es offenbar auch bei den Elevator Boys einen Mitbewohner, der ziemlich unordentlich ist. "Definitiv Tim! Er ist der unordentlichste Mensch, der uns je begegnet ist und lebt gerne in seinem selbst genannten 'kreativen Chaos'", waren sich die Jungs einig.

Tim und sein "kreatives Chaos" sind auch noch zu haben. Seine Traumfrau sollte humorvoll und abenteuerlustig sein. "Optisch habe ich gar nicht direkt einen Typ, aber schöne Haare und ein süßes Lächeln ziehen mich auf jeden Fall an", erklärte der Social-Media-Star gegenüber Promiflash.

Die Elevator Boys, November 2021

Die Elevator Boys, Oktober 2021

Tim Schaecker, Oktober 2021

