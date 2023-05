"Familiär": So war es für die Elevator Boys am GNTM-Set!

Tim Schaecker (24) plaudert aus dem Nähkästchen! Der Influencer war mit seinen Kumpels Jacob Rott, Bene Schulz, Luis Freitag und Julien Brown über Nacht zum TikTok-Star geworden. Inzwischen sind die fünf mit Stars und Sternchen befreundet – auch mit Supermodel Heidi Klum (49). In diesem Jahr durften die Elevator Boys sogar Teil der Germany's Next Topmodel Jury sein. Jetzt verrät Tim Promiflash, wie die Zeit am Set war!

"Supercool! Es […] war ein sehr, sehr familiärer Vibe am Set, da wir Heidi ja auch persönlich kennen", berichtet der Hottie Promiflash auf dem TikTok #ForYouFest. "Wir selber hatten gar keinen Kontakt zu den Mädels, wir haben sie wirklich nur beim Shooting und auf dem Catwalk gesehen", erklärt Tim. "Aber mit Heidi war es sehr cool, wir haben den Abend auch gemeinsam mit dem ganzen Team ausklingen lassen", gibt der Frankfurter preis. Die Elevator Boys hätten sogar eine Favoritin: "Ich glaube, Selma hat uns sehr gut gefallen."

Die Jungs selbst kamen bei den GNTM-Kandidatinnen auch ziemlich gut an! "So lange waren wir von der Außenwelt abgesperrt und hatten keinen männlichen Kontakt", verriet Cassy in einem früheren Promiflash-Interview. "Auf so heiße Boys zu treffen, die uns dann beim Shooting noch erobern sollten, hat sicherlich den einen oder anderen nachts schön träumen lassen", plauderte sie aus.

Anzeige

Getty Images Tim Schaecker

Anzeige

Instagram / selmamayy Selma, "Germany's next Topmodel"-Kandidatin

Anzeige

Instagram / cassyccassau Cassy Cassau, "Germany's next Topmodel"-Kandidatin

Anzeige

Hättet ihr erwartet, dass die Zeit am Set für die Jungs so entspannt war? Nee, ich dachte, das wäre alles stressiger. Ich habe es schon vermutet. Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de