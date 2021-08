Er bringt die Follower-Herzen reihenweise zum Schmelzen! Tim Schaecker (22) ist einer der neuen Stars auf TikTok. Mit seinen coolen und teilweise sehr hotten Clips begeistert er mittlerweile etliche Abonnenten auf der beliebten Videoseite. Erst kürzlich knackte der Hottie sogar die Drei-Millionen-Marke auf der Plattform und könnte nicht glücklicher sein. Mit Promiflash sprach Tim über seinen großen Erfolg und seine Anfänge auf TikTok!

Dass der 22-Jährige Millionen Fans begeistert, kann er immer noch nicht so richtig fassen. "Ich kann es kaum glauben, dass es einfach so viele Menschen gibt, die gerne meine Videos anschauen und meinen Weg auf Social Media verfolgen wollen", erzählte er ziemlich happy im Promiflash-Interview. Ihn mache dieser Erfolg unglaublich stolz so eine tolle Community zu haben.

Doch seit wann ist der Beau eigentlich auf TikTok aktiv? "Ziemlich genau am 1.1.2020 – vor anderthalb Jahren – habe ich mit TikTok angefangen", erzählte Tim im Promiflash-Gespräch. Ein Freund habe ihn damals dazu gebracht, TikTok einmal auszuprobieren. "Anfangs habe ich viele Videos aufgenommen, die ich jetzt nie wieder posten würde. Ich freue mich aber sehr, dass ich mich selbst so ausleben kann und so viel daraus entstanden ist", plauderte er weiter aus.

Instagram / timschaecker Tim Schaecker, TikTok-Hottie

Instagram / timschaecker Tim Schaecker, Webstar

Instagram / timschaecker Tim Schaecker im Juni 2021

