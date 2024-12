In Hotpants: Die Elevator Boys sind in Weihnachtsstimmung

Auf den alljährlichen GQ-Awards verraten die Elevator Boys exklusiv gegenüber Promiflash, wie sehr sie schon auf die Weihnachtszeit eingestimmt sind. "Langsam geht es auf jeden Fall los, draußen ist ja schon Weihnachtsmarkt, da sind wir mit unseren Hotpants schon drüber marschiert", scherzt Boyband-Mitglied Tim Schaecker (25). Die Gruppe erschien auf dem roten Teppich trotz Minusgraden in kurzen Hosen. Doch abgesehen vom frostigen Outfit seien sie durch die ganze Beleuchtung und die Gerüche von leckerem Essen in der Luft in Weihnachtsstimmung gekommen.

Nicht zuletzt lag das für die Jungs auch an ihrem neuen Song. "Durch unseren Weihnachtssong sind wir eh schon in Stimmung", verrät Tim exklusiv im Interview. Gemeinsam mit Amazon Music coverten die Fünf den Weihnachtsklassiker "Jingle Bell Rock" und veröffentlichten ihn vor drei Wochen ausschließlich auf der Streaming-Plattform. "'Jingle Bell Rock' ist ja schon seit Ewigkeiten der Weihnachtssong schlechthin – und wir hatten richtig Bock, dem Ganzen unseren eigenen Vibe zu geben", gab die Gruppe in einer Pressemitteilung preis. Sie betonten außerdem: "Weihnachten ist für uns echt die beste Zeit, um mal abzuschalten, mit der Familie zu sein und die festliche Stimmung zu feiern."

Den ursprünglich durch Aufzug-Videos auf TikTok bekannt gewordenen Jungs steht für die perfekte Weihnachtszeit nichts mehr im Wege. Vor circa anderthalb Jahren veränderten sie ihre Interessen und starteten eine Boygroup. Ganz überraschend gaben sie damals auf Instagram preis, dass sie ihren ersten Song am Release-Tag direkt im Wembley-Stadion performen werden – vor 80.000 Menschen. Ein ganz schön großes Vorhaben für die frisch gebackenen Popstars. Etwas gemütlicher wurde es am vierten Dezember bei einem kleinen Auftritt in Berlin. Auch dort haben Jacob (24), Luis, Tim, Julien und Bene die Zuhörer mit ihren Songs in Weihnachtsstimmung gebracht.

Instagram / timschaecker Elevator Boys im Juli 2024

Getty Images Elevator Boys, Konzert im Juli 2024

