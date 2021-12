Der Tod von Willie Garson (✝57) hinterlässt bei seinen Freunden tiefe Spuren. Ende September war bekannt geworden, dass der Schauspieler an den Folgen seiner Krebserkrankung gestorben ist. Der Sex and the City-Star wurde nur 57 Jahre alt. Zahlreiche Kollegen trauerten um den Stanford-Darsteller. Und auch gut zweieinhalb Monate später sitzt der Schock noch tief – das zeigte jetzt ein TV-Auftritt von Kristin Davis (56).

Am Dienstag war die Charlotte-Darstellerin gemeinsam mit ihrer Kollegin Cynthia Nixon (55) bei The Late Show with Stephen Colbert zu Gast. Als das Gespräch dort auf ihren guten Freund Willie kam, verdrückte die Brünette glatt einige Tränen. "Er war voller Freude und so unglaublich brillant und schlau!", schwärmte Kristin. Der Cast des SATC-Sequels And Just Like That habe von seiner Erkrankung gewusst – dennoch habe man die gemeinsame Zeit genossen, versicherte sie: "Er hat trotzdem so viel gute Laune verbreitet!"

Bis kurz vor seinem Tod hatte Willie noch für die neue TV-Produktion vor der Kamera gestanden. Wie genau es mit seiner Rolle in der Serie weitergeht, ist noch unklar. Die Macher sollen jedoch bereits planen, den US-Amerikaner in den Folgen ganz besonders zu ehren.

Getty Images Kristin Davis, Schauspielerin

Instagram / willie.garson Cynthia Nixon, Willie Garson, Sarah Jessica Parker und Kristin Davis, Juni 2021

Backgrid / Action Press Kristin Davis und Willie Garson am Set von "And Just Like That ..."

