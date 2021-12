Achtung, die Serie "UnREAL" bekommt mit "Afterglow – Alles nur Show?" deutsche Konkurrenz! Über vier Staffeln lang zeigte die US-amerikanische Drama-Produktion auf eine fiktive Art und Weise, wie es hinter den Kulissen von Datingshows wie Der Bachelor oder Die Bachelorette zugehen könnte. Eine ähnliche Story will nun ein brandneues deutsches Format erzählen – und fährt dabei mit nationaler Starbesetzung auf. Auch Ex-Rosenverteiler Daniel Völz (36) übernimmt eine Rolle in "Afterglow".

Doch worum geht's in dem brandneuen Format? In einer Pressemitteilung heißt es, dass die fiktive Geschichte in "Afterglow" in dem Moment beginnt, in dem die Kameras einer Reality-TV-Datingshow ausgehen und sich die Kandidaten zum ersten Mal im echten Leben wieder begegnen. Dabei ist jede Menge Drama vorprogrammiert. Da das Ganze mit einem Augenzwinkern erzählt werden soll, erwarten die Zuschauer auch jede Menge Lacher. Los geht's bereits ab 21. Dezember immer dienstags und donnerstags um 20:15 Uhr auf Amazon Prime Video, Patreon und OnlyFans.

In den Hauptrollen mit dabei? Die aktuelle Adam sucht Eva-Kandidatin Anna Juliana Jaenner (33) und Daniel Völz. Der Ex-Bachelor von 2018 mimt dieses Mal aber den Gewinner eines Flirtformats, in dem sich Anna Julianas Rolle für ihn entschieden hat. Auch eine weitere Dame aus dem Rosenuniversum versucht sich als Schauspielerin: Pamela Gil Mata, die 2015 um die letzte Rose von Oliver Sanne (35) gebuhlt hatte, spielt die heimliche Freundin des Datingshowgewinners. Außerdem mit von der Partie im Cast sind die TikTok-Stars Chany Dakota (25) und ihr Bruder Joely White, die Schauspieler Lisa Küppers (22), Maximilian Raffelt und Chris Boom, Ex-Germany's next Topmodel-Kandidatin Abiba Makoya Bakayoko sowie die Familien-YouTuberin Laila Maria Witt.

Hashtag Daily Anna Juliana Jaenner als Juna in "Afterglow – Alles nur Show?"

TVNOW Daniel Völz, TV-Darsteller

Instagram / pamelita_mata Pamela Gil Mata im September 2019

Instagram / joely_white TikTok-Geschwister Joely White und Chany Dakota

Hashtag Daily Rio Fabio Inguanta, Abiba Makoya Bakayoko und Maximilian Raffelt in "Afterglow"

Privatmaterial Webstar und Schauspielerin Lisa Küppers

Instagram / chris.boom.official Schauspieler Chris Boom

Instagram / lailamariawitt Social-Media-Bekanntheit Laila Maria Witt

