Im Paradies wird's mehr als ernst. Schon seit Wochen suchen ehemalige Bachelor- und Bachelorette-Kandidaten bei Bachelor in Paradise nach ihrer großen Liebe. Vier Paare sind den Weg bis zum Finale gemeinsam gegangen: Jacqueline Bikmaz und Maurice Grube (26), Judith Diaz Caballero und David Taylor (26), Samira Klampfl (28) und Serkan Yavuz (28) sowie Karina Wagner (25) und Gustav Masurek (32) hielten bis zuletzt an ihrem TV-Flirt fest. Aber gehen die Paare auch den nächsten Schritt und besiegeln das Ganze mit einer letzten besonderen Rose?

In Folge acht erhielten die übrigen Kandidaten eine Nachricht, die es in sich hatte: Die Schnittblume, die in dieser Woche die Damen überreichen durften, hat eine besondere Bedeutung. "Nutzt die letzten Stunden, um zu sehen, ob ihr euren Partner an eurer Seite, euren Herzensmenschen in paradiesischer Umgebung vorstellen möchtet", las Serkan ab. Die symbolische Übergabe der roten Blume bedeutete nämlich: Die TV-Pärchen stellen sich gegenseitig ihren Familien vor. "Das war schon ein kleiner Schockmoment", gab Maurice zu. Auch Serkan war zunächst nicht erfreut. "Da ist es mir schon eiskalt den Rücken runtergelaufen, weil es schon eine krasse Entscheidung ist", erzählte er im Einzelinterview.

Jacqueline und Maurice

Tatsächlich waren Jacqueline und Bachelorette-Boy Maurice nicht bereit, diesen Schritt zu wagen. Nach einem intensiven Vieraugen-Gespräch verkündete die zweifache Mutter in der Rosenzeremonie, dass sie noch nicht bereit ist: "Ich fühle mich mit dem Schritt nicht mehr wohl und würde ihn nicht aus tiefstem Herzen gehen. Meiner Familie – und gerade meinen Kindern – einen neuen Mann vorzustellen..." Den beiden fehle es an Zeit ohne Kamera, um sich besser kennenzulernen. Der Brillenträger sah das genauso. "Mir fällt ein Stein vom Herzen. Die anderen waren uns einen Schritt voraus", betonte er. Das Duo plante allerdings, sich außerhalb der Show weiter kennenlernen zu wollen.

Judith und David

Für Judith und David war ebenfalls klar, dass die Rose einen besonderen symbolischen Stellenwert hat. Trotzdem waren sich die zwei sicher, dass eine gemeinsame Zukunft möglich ist. "Natürlich will ich die Rose annehmen. Ich glaube, wir haben diese Woche viel erlebt und ich will die Reise mit dir weitermachen und den nächsten Schritt mit dir gehen", säuselte der ehemalige Profi-Basketballspieler. Mit einem innigen Kuss gab er der 29-Jährigen zu verstehen, wie wichtig sie ihm geworden ist.

Karina und Gustav

Aber gilt das auch für Karina und Gustav? Die Lüneburgerin und der 32-Jährige haben in den vergangenen Wochen eine Achterbahnfahrt der Gefühle durchlebt. Immer wieder hatten sie sich angenähert – nur um sich dann wieder voneinander wegzustoßen. Doch wird es jetzt wirklich ernst zwischen der Brünetten und dem Gastronomie-Betriebsleiter? Offenbar schon: Denn auch Karina überreichte ihrem Liebsten eine Schnittblume. "Du gibst mir jeden Tag ein Gefühl von Sicherheit und schaffst es, mich immer wieder zum Lachen zu bringen. Ich bin bereit, den nächsten Schritt mit dir zu gehen", beteuerte die Beauty.

Serkan und Samira

Obwohl es bei den beiden schon vom ersten Moment an gefunkt hatte, setzte der Regensburger die Liaison immer wieder mit offensiven Flirtattacken aufs Spiel. Zuletzt schien auch noch ein pikantes Geständnis von Samira eine gemeinsame Zukunft zu gefährden. Aber sind Samira und Serkan trotzdem offen, sich ihren Liebsten vorzustellen? Nach einem kurzen Schockmoment, als der 28-Jährige mit gesenktem Blick eine Rede gehalten hatte, stellte er klar: Er hatte Samira nur an der Nase herumführen wollen und glaubt in Wahrheit ganz fest an ihre Liebe. "Ich liebe ihn genau für solche Sachen", schwärmte die Brünette im Anschluss.

