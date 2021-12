Anne Wünsche (30) schießt gegen ihren Ex-Partner Henning Merten (31). Trotz ihrer Trennung Anfang 2019 kümmern sich die YouTuber weiterhin gemeinsam um ihre beiden Töchter. Bei einer Instagram-Fragerunde verriet die ehemalige Berlin - Tag & Nacht-Darstellerin nun aber, dass das nicht gut klappt. Auf die Frage, ob sie etwas in ihrem Leben bereut, antwortete sie: "Geteiltes Sorgerecht mit dem Ex! Sorgt nur für Stress, wenn man als Mutter nach der Trennung alles alleine macht!" In weiteren Videos erzählte Anne, dass Henning im Alltag seiner Kids kaum präsent sei.

