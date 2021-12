Travis Scott (29) will den Angehörigen der verstorbenen Fans den Rücken stärken! Vor rund einem Monat ereigneten sich bei einem Auftritt des Rappers im Rahmen des Astroworld-Festivals schreckliche Szenen: Bei einer Massenpanik kamen neun Besucher ums Leben – ein weiterer Festivalgänger verstarb wenige Tage später im Krankenhaus. Jetzt meldete sich Travis erstmals nach der Tragödie in einem Interview und richtete seine Worte an die Familien der Verstorbenen.

Auf die Frage des Moderators, was Travis den Hinterbliebenen der Opfer sagen möchte, antwortete der Sänger: "Ich möchte ihnen mitteilen, dass ich immer da bin." Er stecke genauso in dieser Situation drin und liebe seine Fans. "Ich werde immer für euch da sein und euch dabei helfen, es durchzustehen", richtete sich Travis, den Tränen nahe, an die Familien der Verstorbenen.

Er könne nachvollziehen, welche schwere Zeit die betroffenen Personen aktuell durchmachen. "Das gilt nicht nur für den Moment, sondern für immer", stellte der 30-Jährige klar. Für Travis zählen die Fans, die ihn feiern und seine Shows besuchen zu einer Art Familie. "Deshalb ist es für mich auch besonders schlimm zu wissen, dass sie einen geliebten Menschen verloren haben", erklärte der Künstler und brachte damit auch seine eigene Trauer zum Ausdruck.

Getty Images Rapper Travis Scott

Getty Images Travis Scott beim Astroworld-Festival, 2019

Getty Images Travis Scott im September 2021 in New York City

