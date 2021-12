Anna Wilken (25) steht ein schwerer Tag bevor. Anfang November war die einstige Germany's next Topmodel-Teilnehmerin noch mit glücklichen News an die Öffentlichkeit gegangen: Sein Kinderwunsch sollte sich endlich erfüllen, denn das Model war schwanger. Doch dann folgte der Schock: Im Netz teilte Anna die herzzerreißende Nachricht mit, dass das Herz ihres Babys aufgehört hatte, zu schlagen. Jetzt muss sie einen schweren Schritt gehen: Anna unterzieht sich in einer Frauenklinik einer Ausschabung.

"Morgen ist ein emotionaler Tag und ich hoffe, so mit dem Loslassen anfangen zu können", kündigte Anna auf Instagram am Mittwochabend bereits an. Die 25-Jährige machte sich darüber Gedanken, ob sie nachts überhaupt ein Auge bei dem Gedanken an das, was ihr bevorsteht, zukriegen werde. "Ehrlich gesagt habe ich auch etwas Angst, vor allem vor den Emotionen nach dem Eingriff", gab die Beauty zu.

Anna erklärte, dass ihre Ärztinnen ihr dazu geraten hatten, den Eingriff vornehmen zu lassen. Denn sie hat eine sogenannte verhaltene Fehlgeburt erlitten, bei der der Fötus zwar nicht mehr lebensfähig ist, aber weiterhin in der Gebärmutter verbleibt. "Die letzten zwei Wochen habe ich viel gekämpft und mir fiel das alles ganz und gar nicht leicht. Ich war stark, wollte stark sein und jetzt muss ich mir eingestehen, dass diese Situation für mich so nicht mehr tragbar ist", gab die Endometriosebotschafterin an. Jetzt werde sie sich erst einmal Zeit für sich nehmen und sich bald wieder an ihre Fans wenden, schloss Anna ihre Nachricht ab.

Anna Wilken nach ihrer Fehlgeburt

Anna Wilken im Dezember 2021

Anna Wilken

