Es sind herzzerreißende News. Die Influencerin Anna Wilken (25) machte Anfang November publik, dass sie erstmals Mutter werde. Aufgrund ihrer Endometriose hatte sie zuvor Schwierigkeiten, schwanger zu werden. Mithilfe einer künstlichen Befruchtung hatte es dann aber geklappt. Ihre Follower im Netz nahm sie auf diese aufregende Reise mit und gab regelmäßige Updates. Doch jetzt teilte sie mit: Anna hat ihr Baby verloren.

In einem emotionalen Instagram-Posting verkündete sie die traurigen Nachrichten: "Eigentlich wäre ich jetzt schon fröhlich in der neunten Schwangerschaftswoche - eigentlich. Doch das Herz von unserem kleinen Licht hat nicht geschlagen und wir lassen es gerade schweren Herzens gehen. Unsere kleine Welt steht seitdem still", gab Anna Einblicke in ihr Seelenleben. Die letzten Tage seien alles andere als einfach gewesen, erklärte sie ihrer Community. Deshalb habe sich die GNTM-Bekanntheit etwas zurückgezogen.

Trotz allem wolle sie dies mit ihren Fans teilen: "Es ist so wichtig, darüber zu sprechen, aufzuklären! Denn ich bin nicht alleine mit meinem Schmerz. Ich hoffe, diese schwere Zeit bald überstanden zu haben", schrieb Anna weiter. Einige ihrer Influencer-Kollegen trauern mit der 25-Jährigen: "Ich denke ganz fest an Dich! Es tut mir unfassbar Leid, Maus", kommentierte beispielsweise Jana Heinisch (27).

Anzeige

Instagram / anna.wilken Model Anna Wilken

Anzeige

Instagram / anna.wilken Anna Wilken mit ihrem Mann Sargis

Anzeige

Instagram / anna.wilken Anna Wilken, Ex-GNTM-Girl

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de