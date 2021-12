Wie wird Prinz Andrew (61) die kommenden Feiertage verbringen? Zuletzt stand der Sohn der Queen (95) in der Kritik – er wird beschuldigt, in den Sexring-Skandal rund um Jeffrey Epstein (✝66) verwickelt zu sein. Der 61-Jährige soll die damals noch minderjährige Virginia Giuffre sexuell missbraucht haben. Deshalb hat er vermutlich auch bei seiner royalen Familie derzeit einen schweren Stand. Wird Andrew dennoch an der Weihnachtsfeier auf Sandringham Hall teilnehmen?

Ein Insider verriet nun gegenüber DailyMail: "Der Herzog möchte keine Ablenkung sein, zumal es das erste Mal ist, dass die Königin ihre Familie seit dem Ausbruch der Pandemie beisammen hat – abgesehen von der Beerdigung von Prinz Philip (✝99)." Andrew wolle daher auf eine Teilnahme am Gottesdienst in Sandringham verzichten, um sich "zurückzuhalten." Doch die Queen soll ihren Sohn bei allen anderen Festlichkeiten – trotz allem – dabeihaben wollen, wie es weiterhin hieß.

Alle würden auf eine entspannte Zeit hoffen. Vermutlich sind die Royals auch vorsichtig optimistisch, dass die Ereignisse rund um den Vater von Prinzessin Eugenie (31) und Prinzessin Beatrice (33) die Feierlichkeiten nicht überschatten werden: Denn das Hauptverfahren gegen Prinz Andrew soll wohl erst im Herbst 2022 beginnen. Auf die Anschuldigungen hatte der älteste Sohn der Queen zunächst reagiert, in dem er in einem TV-Interview behauptete, die Anklägerin vorher noch nie gesehen zu haben – obwohl es gemeinsame Aufnahmen von beiden gibt.

Prinz Andrew und Queen Elizabeth II. in Windsor, 2017

Prinzessin Eugenie, Prinz Andrew und Prinzessin Beatrice bei Prinz Harrys Hochzeit in Windsor, 2018

Virginia Giuffre

