Auf so viel Party, Flirts und Drama können sich die "Reality Shore"-Zuschauer freuen. Seit dem 8. Dezember feiern die Kandidaten des neuen TV-Formats in ihrer Villa, was das Zeug hält. Auch einige bekannte Gesichter, wie zum Beispiel Jessica Fiorini, Walentina Doronina oder Yasin Mohamed lassen in der Show ihrer Partystimmung freien Lauf – und dabei sind heftige Zoffs und heiße Szenen natürlich vorprogrammiert.

Schon in der allerersten Folge wird nämlich klar: Bei "Reality Shore" geht es feuchtfröhlich zu. Die Bar in der Villa wird direkt geplündert. Und auch mit den ersten Flirts und offenem Sex-Talk halten sich die "Reality Shore"-Bewohner nicht zurück. Emanuel aus Zürich lässt zum Beispiel gleich bei der Vorstellung schon die Hüllen fallen und erklärt: "Ich lasse sicher nichts anbrennen. Die jungen Boys und Girls, die hier sind, die werden es sehen. Ich habe auch gerne Spezialpartys für Erwachsene mit Maske. Vielleicht kann ich da in der Villa was organisieren." Und auch die Schweizerin Belly hat mit ihren neuen Mitbewohnern offenbar noch so einiges vor: "Also wenn meine Traumfrau oder Traummann dabei ist, kann ich mir schon vorstellen, auf dem Gesicht zu sitzen."

Aber nicht bei allen Kandidaten liegt so viel Liebe – oder besser gesagt Lust – in der Luft. Yasin und sein Mitstreiter Niko geraten aufgrund der Zimmeraufteilung beinahe sofort aneinander, woraufhin ein regelrechter Konkurrenzkampf zwischen den beiden entbrennt. "Wenn ein Typ in einen Raum geht und er denkt: 'Mir gehört sowieso jede hier.' Das mag ich einfach nicht", erklärt Niko seinen Ärger – der am Ende zum handfesten Streit am Pool ausartet. Yasin sieht das Ganze allerdings etwas anders: "Ich glaube, der Niko hat wahrscheinlich ein Problem mit sich selbst." Ihr Zoff wird in den kommenden Folgen sicherlich noch für den ein oder anderen Aufreger sorgen.

Yasin Mohamed

Emanuel

Niko

