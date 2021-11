Die Fans können sich auf weitere bekannte Gesichter freuen. In wenigen Tagen ist es so weit: Auf Joyn startet die Show "Reality Shore". Mit dabei sind unter anderem Walentina Doronina, Yasin Mohamed und Jessica Fiorini, die schon bei Ex on the Beach, Temptation Island und Der Bachelor zu sehen waren. Doch damit längst nicht genug: Jetzt wurden weitere TV-Sternchen bekannt gegeben, die sich ins Party- und Flirtabenteuer stürzen.

Wie aus einer offiziellen Pressemitteilung hervorgeht, bekommt der Cast prominente Unterstützung, die die Herzen eingefleischter Reality-TV-Fans höherschlagen lassen dürfte. Love Island-Boy Danilo Cristilli (25) und "Temptation Island"-Verführerin Gina Alicia sind mit von der Partie. Auch die Schweizer Fernseh-Bekanntheit Nara, Fitness-Influencer Silvio und Bachelorette-Boy Anthony werden in den kommenden Wochen den Cast aufmischen. Ab 8. Dezember steht die deutschsprachige Adaption der "Shore"-Reihe zum Streamen bereit und dürfte bei diesem bunt gemischten Cast ordentlich Unterhaltung garantieren.

Die Promiflash-Leser waren schon Anfang November zuversichtlich, dass die Show erfolgreich starten wird. Offenbar haben sie Lust, Yasin, Walentina und Co. mal wieder im TV zu verfolgen. In einer Umfrage gaben 65,5 Prozent der Teilnehmer an, sich auf das Format zu freuen. Die übrigen 34,5 wollen sich das vermeintliche Spektakel hingegen nicht ansehen.

CH Media Yasin Mohamed bei "Reality Shore"

CH Media Danilo Cristilli bei "Reality Shore"

CH Media Gina Alicia bei "Reality Shore"

