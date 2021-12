Drew Barrymore (46) hat allen Grund, stolz auf sich zu sein! Für Filme steht die Schauspielerin inzwischen selten vor der Kamera. Dafür ist die "Verrückt nach dir"-Darstellerin mit ihrer eigenen Talkshow erfolgreich und plaudert dort offen über verschiedene Themen – unter anderem über ihre vergebliche Suche nach Liebe. Nun schlug sie jedoch ernstere Themen an: Der einstige Kinderstar hat eine harte Vergangenheit mit Suchtproblemen hinter sich. Offenherzig sprach Drew jetzt über ihre Alkoholsucht, die sie nun schon seit über zwei Jahren erfolgreich bekämpft!

Bei CBS This Morning kam die 46-Jährige auf die Herausforderungen in ihrem Leben zu sprechen. Jahrelang hatte Drew immer wieder zur Flasche gegriffen. Schließlich habe sie jedoch entschieden, keinen Alkohol mehr anzurühren. "Ich habe einfach gemerkt, dass es mir und meinem Leben nicht gutgetan hat", erklärte Drew die Gründe für diesen Schritt. Inzwischen sei sie seit zweieinhalb Jahren trocken. Diese schwere Reise habe die zweifache Mutter jedoch ganz im Stillen auf sich genommen: "Ich war mit vielen meiner Kämpfe sehr zurückhaltend."

In ihrer eigenen Sendung "The Drew Barrymore Show" sprach sie zudem mit Machine Gun Kelly (31) über psychische Probleme. Dabei räumte die Golden Globe-Preisträgerin ein, wie schlecht es ihr nach der Scheidung von Will Kopelman im Jahr 2016 ging: "Ich hatte diese beiden Kinder, für die ich kämpfen musste, und ich brauchte Hilfe." Deshalb habe sie sich an verschiedene Menschen gewandt und weitreichende Veränderungen in ihrem Leben vorgenommen.

