Khloé Kardashians (37) Freunde warnten sie vor Tristan Thompson (30)! Vergangene Woche wurde öffentlich, dass ihr Ex-Partner zum dritten Mal Vater wird. Die Mutter des Kindes ist jedoch nicht die TV-Bekanntheit, sondern seine Affäre Maralee Nichols. Die Botschaft über den Seitensprung mit Folgen habe den Keeping up with the Kardashians-Star sehr verärgert. Wie ein Insider nun verriet, sollen Khloés Freunde sie bereits im Voraus auf seine Untreue hingewiesen haben.

"Khloés Freunde haben ihr ständig gesagt, dass Tristan ihr nicht treu war", plauderte die Quelle in einem Interview mit Hollywood Life aus. Der Reality-TV-Star habe dies jedoch nicht ernst nehmen wollen. Stattdessen glaube die 37-Jährige, die anderen Frauen in Tristans Leben würden nur etwas von dem Ruhm ihrer Familie abhaben wollen. "Sie dachte, sie könnte diese Gerüchte kontrollieren, aber sie muss sich damit abfinden", erzählte der Insider weiter.

Tristan war Khloé nicht zum ersten Mal untreu. Bereits 2018 stellte sich heraus, dass der Profi-Basketballer die Mutter seiner Tochter True (3) bereits mehrfach betrogen hatte, während diese noch schwanger war. Dennoch gab es im Sommer 2020 ein Liebescomeback bei den beiden, das jedoch nur knapp ein Jahr hielt.

MEGA Tristan Thompson und Khloé Kardashian im Januar 2019 in Los Angeles

Instagram / khloekardashian Khloé Kardashian im November 2021

Instagram / realtristan13 Tristan Thompson und Khloé Kardashian mit ihrer Tochter True

