Tom Holland (25) und Zendaya (25) können über sich selbst lachen. Der Spider-Man-Star und die Euphoria-Darstellerin machten ihre Beziehung erst vor wenigen Monaten offiziell – die beiden scheinen bis über beide Ohren verliebt zu sein. Da ist auch ihr Größenunterschied ganz egal: Tatsächlich ist Zendaya größer als ihr Freund. Das machte sich sogar am Set ihres neuen Films "Spider-Man: No Way Home" bemerkbar.

Bei seinem Auftritt in der Graham Norton Show scherzte das Duo über seine kleinen Probleme beim Dreh. "Es gibt einen bestimmten Stunt, wo Spider-Man uns beide auf eine Brücke schwingt und mich darauf absetzt", beschrieb Zendaya die Szene. Eigentlich sei der Plan gewesen, sie abzusetzen und dann wegzugehen, doch das war wohl leichter gesagt als getan. "Wir hingen aneinander und wegen unseres Größenunterschieds kamen meine Füße vor seinen auf", lachte die Schauspielerin. Tatsächlich habe sie ihren Co-Star deshalb häufiger mal auffangen müssen – und nicht anders herum.

Tom klagte daraufhin: "Ich bin der Superheld. Ich sollte cool aussehen!" Laut seiner Partnerin habe er das Ganze aber mit Humor genommen und sich sogar bei ihr dafür bedankt, dass sie ihn aufgefangen hatte. "Es ist schön, zur Abwechslung mal aufgefangen zu werden", witzelte der 25-Jährige.

