Diese Blicke sprechen wohl Bände! Aus Zendaya Coleman (25) und Tom Holland (25) scheint im Laufe ihrer Karriere mehr als nur Kollegen geworden sein. Nachdem sie im Sommer knutschend gesichtet wurden, sprach der Darsteller sogar schon von Liebe. Näheres zu ihrem Beziehungsstatus wollten die beiden Schauspieler jedoch noch nicht mit der Öffentlichkeit teilen. Dafür posierten Zendaya und Tom nun aber niedlich gemeinsam auf dem roten Teppich!

Für den neuen Spider-Man-Streifen "No Way Home" standen die 25-Jährige und der Peter-Parker-Darsteller wieder gemeinsam vor der Kamera. Nun posierten die beiden für den Film auch zusammen für die Fotografen – und konnten dabei kaum die Augen voneinander abwenden. Wie nahe Zendaya und Tom sich stehen, konnten die Co-Stars nur schwer verbergen. Immer wieder strahlten sie einander an, lachten herzlich und hielten dabei sogar Händchen.

Zendaya und Tom selbst sprechen zwar nicht öffentlich über ihre mutmaßliche Beziehung, dafür schwärmte aber ihr "Spider-Man"-Kollege J.B. Smoove (55) in den höchsten Tönen von den Turteltauben. Er sei ganz hingerissen von dem "bezauberndsten Paar", wie er gegenüber Entertainment Tonight erzählte.

Getty Images Zendaya und Tom Holland beim Photocall für "Spider-Man: No Way Home" in London, Dezember 2021

Action Press / Yui Mok/PA Photos Zendaya und Tom Holland beim Photocall für "Spider-Man: No Way Home" in London, Dezember 2021

Getty Images J.B. Smoove, Schauspieler

