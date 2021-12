Katie Price (43) macht sich Gedanken über ihren bevorstehenden Gerichtstermin. Im September dieses Jahres hatte die TV-Bekanntheit einen Autounfall verursacht. Das Model saß ohne gültigen Führerschein und unter Einfluss von Alkohol und Drogen am Steuer ihres Wagens. Am 15. Dezember wird der fünffachen Mutter nun der Prozess gemacht. Wie ein Insider jetzt verriet, sei Katie jedoch voller Hoffnung, dass sie freigesprochen wird.

"Es gibt viele Spekulationen darüber, was passieren wird, aber Katie erzählt ihren Freunden, dass sie hoffe, nicht ins Gefängnis zu müssen", teilte eine Quelle dem Magazin OK! mit. Die 43-Jährige habe sich nach dem Unfall in einer Entzugsklinik in Behandlung gegeben und gehe seitdem auch wöchentlich zur Therapie. "Sie ist sich sicher, gezeigt zu haben, dass sie aus ihren Fehlern gelernt hat und glaubt nicht, dass sie ins Gefängnis muss", berichtete der Insider.

Im November verriet eine Person aus Katies Umfeld, dass sie sich vor dem Gerichtstermin noch mal so richtig austoben wolle. "Sie sagte, sie will jetzt das Beste aus der Zeit machen, die ihr vor einer möglichen Verurteilung noch bleibt", plauderte der Informant gegenüber The Sun aus.

Instagram / katieprice Katie Price, Juli 2021

Instagram / katieprice Katie Price, Influencerin

Instagram / katieprice Katie Price, Influencerin

