Jessie J (33) kann auf ihr Umfeld zählen. Die Sängerin ging im November mit einer tragischen Nachricht an die Öffentlichkeit: Die Musikerin hatte sich dazu entschieden, mithilfe eines Samenspenders alleine ein Kind großzuziehen. Sie war heimlich schwanger – erlitt jedoch eine Fehlgeburt. In dieser schweren Zeit konnte sie sich auf den Rückhalt ihrer Familie verlassen: Jessies Schwester war ihr wohl eine große Stütze!

In ihrer Instagram-Story teilte die Brünette eine Aufnahme, auf der ein Teil des Gesichts ihrer Schwester Hannah zu sehen war, und schrieb dazu: "Meine große Schwester, die alles stehen und liegen lassen hat, um an meiner Seite zu sein." Weiterhin machte die 33-Jährige deutlich, wie wichtig ihr diese Unterstützung in dieser schlimmen Zeit war: "Du hast keine Ahnung, wie dankbar ich für dich bin."

Auch Jessies Fans und Freunde haben ihr wohl eine Menge Trost gespendet – denn auch bei ihnen bedankte sich die Britin aufrichtig. "Auch wenn ich nicht immer rangehe oder antworte, bitte wisst, dass ich euch sehe und fühle. 'Ich liebe dich, ich bin da für dich' zu lesen, war so beruhigend", machte sie deutlich.

Instagram / jessiej Jessie J mit einem Schwangerschaftstest

Getty Images Jessie J posiert

Getty Images Jessie J, Sängerin

