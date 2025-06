Nach fünf Krebs-Biopsien: Jessie J steht auf der Bühne

Jessie J (37) hat ihre Fans in einem emotionalen Instagram-Beitrag über ihre jüngste gesundheitliche Herausforderung informiert: Bei der Sängerin wurde Brustkrebs im Frühstadium diagnostiziert. Trotz des Schocks trat sie vor Kurzem im renommierten Ronnie Scott’s Jazz Club auf, nur einen Tag, nachdem sie sich fünf Biopsien unterzogen hatte. "Es ging mir nicht so gut, aber ich war so aufgeregt, dass ich den Auftritt nicht absagen wollte", erklärte Jessie in ihrem Posting, begleitet von einem Video ihres Konzerts. Sie brachte das Publikum mit ihrer offenen, humorvollen Art zum Lachen: "Das ist eine sehr dramatische Art und Weise, eine Brust-OP zu bekommen", witzelte sie über ihre bevorstehende Operation, als würde es sich um einen kosmetischen Eingriff handeln.

Ihre Offenheit in den sozialen Medien begründet Jessie mit ihrer Erfahrung, wie wertvoll der Austausch sein kann: "Ich weiß, wie sehr das Teilen derartiger Dinge anderen helfen kann." Während des Gigs bewegte sie die Zuhörer nicht nur mit ihrer Musik, sondern auch mit ihren Anekdoten und Gedanken über Authentizität. "Es geht darum, wer man ist – nicht für andere, sondern für sich selbst", so die Sängerin. Zwischen den Stücken interagierte sie lebhaft mit dem Publikum und bewahrte sich trotz ihrer Lage ihre Lebensfreude. Jessie plant, sich nach ihrem geplanten Auftritt am 15. Juni einer Operation zu unterziehen, um gegen den Krebs vorzugehen.

Jessie J hat in der Vergangenheit immer wieder offen über ihre Gesundheit und persönlichen Kämpfe gesprochen. Im vergangenen Jahr teilte sie beispielsweise mit, dass sie mit einem atypischen neurodivergenten Profil – ADHS und OCD – lebt und diese Herausforderungen durch die Mutterschaft intensiver geworden sind. Zudem gibt sie offen zu, dass Humor eine ihrer Strategien ist, um schwierige Zeiten zu bewältigen. Mit ihrem Engagement für ein authentisches Leben und durch die Musik gibt sie ihren Fans immer wieder Hoffnung und Inspiration – eine Eigenschaft, die viele an ihr schätzen.

Getty Images Sängerin Jessie J im Mai 2025 in London

Instagram / jessiej Chanan Colman und Jessie J mit Sky, Dezember 2024

