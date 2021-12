Miriam Lange (41) schwebt auch nach neun Ehejahren noch im siebten Himmel. Im Jahr 2012 heiratete die Fernsehmoderatorin ihren Partner Sebastian Biener. Gemeinsam hat das Paar zwei Söhne, die im Dezember 2014 und im April 2017 zur Welt kamen. Obwohl die Journalistin sehr glücklich mit ihrem Familien-Alltag scheint, zeigt sich die Beauty im Netz nur selten mit ihrem Liebsten oder ihren Kindern Luis und Lenn. Nun veröffentlichte Miriam allerdings eine neue süße Aufnahme des Paares.

Auf ihrem Instagram-Account teilte die 41-Jährige nun den Schnappschuss, der sie mit ihrem Ehemann abbildete. Augenscheinlich genoss das Paar etwas Zeit ohne ihre Kinder, denn Miriam betitelte das Foto mit den Worten: "Abendessen zu zweit". Außerdem verwendete die in Frankfurt am Main geborene Moderatorin eine Reihe Hashtags, die dies ebenfalls widerspiegelten. So war unter dem Post beispielsweise "Elternzeit", "Zeit für uns" oder "Ohne Kids" zu lesen.

Auch bei den rund 36.400 Abonnenten der zweifachen Mutter kam die gemeinsame Aufnahme mit ihrem Sebastian supergut an. Selbst einige prominente Damen ließen es sich nicht nehmen den Post entzückt zu kommentieren. So schrieb Eva Imhof (43) beispielsweise "Oh ihr Süßen!". Auch Monica Ivancan (44) schien das Pärchen-Pic zu gefallen, denn das Laufstegmodel hinterließ unter dem Beitrag ein rotes Herz-Emoji.

Instagram / miriamlangetv Miriam Lange im Dezember 2019

Instagram / miriamlangetv Miriam Lange, ihr Mann Sebastian Biener und ihr Sohn Luis

Instagram / miriamlangetv Miriam Lange im Dezember 2019

