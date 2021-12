War Zico Banach (30) von seiner Wahl etwa doch nicht so überzeugt? Nachdem gleich mehrere Kandidatinnen Interesse an ihm gezeigt hatten, hatte der Realitystar Bachelor in Paradise freiwillig verlassen und Sanja Alena mitgenommen. Fernab der Kameras wollte er die Beauty näher kennenlernen. Beim großen Wiedersehen traten der ehemalige Bachelorette-Boy und die Immobilienmaklerin auch wieder gemeinsam auf – doch offenbar war Sanja nach dem Ende der Dreharbeiten nicht die Einzige, der Zico sein Interesse schenkte.

Bei der Reunion hielten sich der 30-Jährige und die ehemalige Temptation Island V.I.P.-Verführerin noch bedeckt, was ihren Beziehungsstatus angeht. "Wir haben uns dazu entschlossen, dass wir noch nicht darüber sprechen", erklärte Sanja. Doch Moderatorin Frauke Ludowig (57) brannte noch eine ganz andere Frage unter den Nägeln, mit der sie sich an Romina Beck wandte: "Ein Vögelchen hat mir gezwitschert, Romina, dass du ihn auch noch mal getroffen hast, den Zico." Tatsächlich haben sich die Wege der beiden erneut gekreuzt. "Wir haben uns privat noch mal getroffen und uns kennengelernt, aber ziemlich schnell gemerkt, dass da eigentlich gar keine Wellenlänge vorhanden ist", berichtete die 27-Jährige.

An dieser Stelle platzte Denise-Jessica König (28) der Kragen. Sie warf Zico vor, unehrlich zu sein. "Ich wünsche euch alles Gute, aber viele von uns wissen hier, dass du vogelwild unterwegs warst in letzter Zeit", beschuldigte sie den Kölner. Zudem habe Zico mehrfach angemerkt, dass Sanja nicht sein Typ sei und er sie lediglich als One-Night-Stand sehen würde.

Alle Infos zu "Bachelor in Paradise" auf RTL+.

Instagram / sanja_alena Sanja, "Temptation Island V.I.P."-Kandidatin

Instagram / rominabeck "Bachelor in Paradise"-Kandidatin Romina Beck

RTL Denise-Jessica König bei "Bachelor in Paradise", 2021

