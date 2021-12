Michael Wendlers (49) Schwester erhebt schwere Vorwürfe gegen ihren Bruder! Der Schlagersänger musste im Februar einen schweren Schicksalsschlag verkraften: Seine Mutter Christine Tiggemann verstarb an einem Herzinfarkt. Allerdings war der "Egal"-Interpret nicht auf der Beerdigung und beteiligte sich angeblich auch nicht an den Kosten, wie seine Schwester Bettina und sein Vater Manfred ihm vorwarfen. Nun geht der Familienstreit in die nächste Runde: Bettina beschuldigte den Wendler öffentlich, sich nicht an den Kosten für die Grabplatte beteiligen zu wollen!

In ihrer Instagram-Story startete die 50-Jährige einen öffentlichen Aufruf und bat den Musiker um finanzielle Unterstützung. "Du bist unerreichbar für mich, deswegen mein öffentlicher Aufruf, nachdem Laura die Lederjacken auf Insta zu Geld machen möchte, bitte ich euch, davon die Grabplatte unserer Mutter endlich legen zu lassen", schrieb sie.

Im Interview mit Bild legte der Vater des 49-Jährigen nach und ließ kein gutes Haar an seinem Sohn. "Es ist eine Schande, dass mein verkommenes Objekt von Sohn nichts zum Andenken seiner Mutter beiträgt, obwohl er in Florida teure Luxusgüter verscherbelt! [...] Michael sollte sich schämen", wetterte er. Bettina könne die Grabplatte von ihrem Hartz-IV-Geld nicht bezahlen, er von seiner kleinen Rente auch nicht.

Der Wendler selbst äußerte sich bereits zu den Anschuldigungen und erklärte, dass seine Schwester nach dem Tod ihrer Mutter ihren kompletten Besitz inklusive Schmuck, Bargeld und Auto bekommen habe. In einem Telefonat hätten die Geschwister sich darauf geeinigt, dass der Tattoo-Liebhaber auf sein Erbe verzichtet – wenn seine Schwester sich um die komplette Kostenübernahme der Beerdigung kümmert. "Jetzt öffentlich um Geld zu betteln, ist schon ein starkes Stück", ärgerte er sich.

DERNER / ActionPress Christine Tiggemann und Michael Wendler, 2009

ActionPress Laura Müller und Michael Wendler

Instagram / christine.tiggemann Christine Tiggemann und Michael Wendler

ActionPress Michael Wendler, Schlagersänger

