Die Literaturwelt verliert einen ihrer großen Namen. Mit ihrem Debütwerk "Interview mit einem Vampir" lieferte Autorin Anne Rice schon im Jahr 1976 die Grundlage für das Horrordrama, das 1994 mit Brad Pitt (57), Tom Cruise (59) und Kirsten Dunst (39) verfilmt wurde. Weitere erfolgreiche Romane im Rahmen der "Chronik der Vampire" folgten – ebenso wie die Hexen-Saga "Lives Of The Mayfair Witches". Nun machen jedoch traurige Nachrichten die Runde: Anne ist im Alter von 80 Jahren verstorben.

Den Todesfall bestätigte ihr Sohn Christopher via Facebook. "Anne ist heute Abend an den Folgen eines Schlaganfalls gestorben. Sie hat uns fast auf den Tag genau 19 Jahre nach dem Tod meines Vaters, ihres Mannes Stan, verlassen", schrieb er. Die gesamte Familie sei in tiefer Trauer. Die Schriftstellerin sei im Kreise ihrer Liebsten verstorben. "Als meine Mutter unterstützte sie mich bedingungslos. Sie lehrte mich, meine Träume zu verwirklichen", fand der 43-Jährige, der ebenfalls als Autor tätig ist, warme Worte für seine verstorbene Mutter.

In ihren Werken wird Anne jedoch für immer weiterleben. Die Hexen-Saga "Lives Of The Mayfair Witches" soll 2022 sogar verfilmt werden. "Die Welt der Hexen fasziniert und ängstigt uns seit Jahrhunderten, und doch hat Anne Rice mit ihrer besonderen Sichtweise auf Hexen etwas ganz Neues erforscht", hatten die Executive Producer Esta Spalding und Michelle Ashford noch vor wenigen Wochen betont. Ob der Tod der Autorin Auswirkungen auf die Pläne hat, ist noch nicht bekannt.

Action Press / United Archives GmbH Kristen Dunst, Brad Pitt und Tom Cruise in "Interview mit einem Vampir"

Getty Images Anne Rice und ihr Sohn Christopher bei der Premiere von "Lestat" in New York, April 2006

Getty Images Anne Rice bei einer Autogrammstunde in New York City im Oktober 2003

