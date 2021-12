Es hat ihr die Augen geöffnet! Die Ex-Berlin - Tag & Nacht-Darstellerin Jenefer Riili traute sich dieses Jahr in eine Reality-TV-Show. Bei Kampf der Realitystars sorgte sie für lustige Momente, Lästereien und Flirtgerüchte mit Teilnehmer Chris Broy (32). Nach den Dreharbeiten musste sie mit einem heftigen Shitstorm umgehen. Trotz allem sei sie dankbar für das Format: Denn Jenefer konnte sich danach von ihrem damaligen Partner Matthias Höhn (25) trennen!

Das verriet sie nun in dem Podcast "Schwuler geht's nicht" mit Pat Müller (32) und seinem Freund Sebastian. Bei dem Gespräch blickte sie auf ihre "Kampf der Realitystars"-Teilnahme zurück und betonte: "Als ich zurückkam, habe ich mein ganzes Leben umgekrempelt. Ich habe mich von einer unglücklichen Beziehung gelöst, eine Beziehung, die so nicht mehr funktioniert hat", gab Jenni ehrlich zu. In Thailand habe sie viel Zeit gehabt, über alles Mögliche nachzudenken.

Ganze sechs Wochen konnte sie nicht auf ihr Handy schauen: "Eine krasse Erfahrung, aber auch sehr wichtig für mich. Es hat mich auf jeden Fall wieder ein bisschen zurück zu mir selbst gebracht", erklärte sie weiter. Das hat Jennifer wohl den endgültigen Trennungsanstoß gegeben, denn davor habe sie sich die Beziehung "immer schöngeredet".

Anzeige

RTLZWEI Jenefer Riili und Chris Broy bei "Kampf der Realitystars"

Anzeige

Instagram / jenefer_riili Jenefer Riili und Matthias Höhn im Februar 2020

Anzeige

Instagram / jenefer_riili Jenefer Riili, Influencerin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de