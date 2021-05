Jenefer Riili macht die Hasswelle, die ihr gerade entgegenschwappt, ganz schön zu schaffen. Die ehemalige Berlin - Tag & Nacht-Darstellerin wird seit Tagen mit üblen Hassnachrichten bombardiert. Viele ihrer Follower sehen in ihr den Grund, dass ihr Kampf der Realitystars-Kollege Chris Broy seine hochschwangere Freundin verlassen hat. In den letzten paar Tagen hat Jenefer den heftigen Shitstorm gegen sich in ihren Storys immer mal wieder kommentiert und angeprangert. Jetzt macht sie ihren Hatern aber eine unmissverständliche Ansage!

"Es gibt Nachrichten, die gehen so krass unter die Gürtellinie, dass ich wirklich am menschlichen Verstand zweifeln muss", beschreibt die junge Mutter die Erlebnisse der vergangenen Tage in ihrer Instagram-Story. Sie versucht zwar, sich die niederträchtigen Botschaften nicht so sehr zu Herzen zu nehmen und ruhig zu bleiben, doch das fällt ihr nicht immer leicht. Nun hat Jenefer den Entschluss gefasst, die Hassmitteilungen in Zukunft zu ignorieren: "Ich gebe dieser negativen Energie hier keinen Platz mehr. Kommentiert, schreibt eure Nachrichten, macht, was ihr wollt. Seid euch bewusst, was ihr von euch gebt. Und eines Tages wird Gott richten."

Der Hate gegen die Influencerin geht inzwischen sogar so weit, dass selbst Jenefers Mutter üble Nachrichten bekommt. Dabei hat ihre "Kampf der Realitystars"-Mitstreiterin Xenia Prinzessin von Sachsen (34) doch gerade erst aufgeklärt, dass zwischen Jenefer und Chris rein gar nichts lief.

Instagram / jenefer_riili Jenefer Riili im Oktober 2020

Instagram / jenefer_riili Jenefer Riili

Instagram / jenefer_riili Jenefer Riili, ehemalige "Berlin - Tag & Nacht"-Darstellerin

