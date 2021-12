Sie gibt ehrliche Einblicke in ihr Seelenleben! Ende November machten traurige Bachelorette-News die Runde: Die einstige US-Rosenkavalierin Tayshia Adams und ihr Gewinner Zac Clark haben sich getrennt und ihre Verlobung aufgelöst. Dabei schien eigentlich alles so gut zwischen den beiden zu laufen. Die Fans der TV-Bekanntheiten zeigten sich ziemlich bedrückt von der Trennung. Und auch Tayshia hat sehr mit dem Liebes-Aus zu kämpfen!

Das gab sie nun total ehrlich in der Show "The Bachelorette: The Men Tell All" zu. Tayshias Co-Moderatorin Kaitlyn Bristowe (36) sprach sie auf den fehlenden Verlobungsring an, woraufhin die Ex-Rosenverteilerin emotional antwortete: "Allgemein kann ich sagen, dass mein Herz gebrochen ist. Wir haben es wirklich versucht und ich liebe ihn immer noch." Offenbar hatten sie und Zac um ihre Liebe gekämpft – doch leider ohne Erfolg.

Tayshia wirkte ziemlich niedergeschmettert: "Ich weiß nicht, was die Zukunft bringt. Es ist wirklich sehr hart", erklärte sie mit zitternder Stimme. Was zu der Trennung geführt hat, behalten sowohl die Beauty als auch ihr Ex Zac weiterhin für sich.

Instagram / tayshia Zac Clark und Tayshia Adams, Ex-Bachelorette-Paar

Getty Images Tayshia Adams and Zac Clark im September 2021 in Las Vegas

Instagram / tayshia Tayshia Adams, US-Bachelorette

