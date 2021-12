Wie ging es für Denise Hersing (25) und Lorik Bunjaku (25) nach ihrer Bachelor in Paradise-Teilnahme weiter? Zwischen der Braunschweigerin und dem Industriekaufmann sprühten in dem Flirt-Format nur so die Funken – sie hatten sogar Sex. Doch dann kam der Bruch: Denise bekam Fieber und musste die Show krankheitsbedingt abbrechen. Für Lorik war sie jedoch die einzige interessante Frau in der Liebesvilla, woraufhin er sich entschied, ihr zu folgen. Wie stehen Lorik und Denise heute zueinander?

In der Wiedersehensshow mit Frauke Ludowig (57) erklärte Lorik: "Ich bin ehrlich, als wir draußen waren, habe ich emotional immer mehr zugemacht. Der Alltag hat mich ein bisschen eingeholt, bis wir irgendwann immer weniger Kontakt hatten." Er habe versucht, Denise seine Gefühlslage zu schildern und das Kennenlernen beendet. Nur kurze Zeit später bereute er seinen Entschluss jedoch. Der Mannheimer schrieb die Influencerin wieder an und besuchte sie mehrmals.

Für Denise kam das Ganze allerdings zu spät. "Er hat sich wirklich Mühe gegeben, das muss man wirklich ehrlich sagen, aber ich hätte es mir einfach direkt nach dem Paradies gewünscht", erzählte die 25-Jährige. Außerdem hätten sie sich nicht einmal alleine, sondern immer mit anderen Leuten oder betrunken getroffen. In einer Nacht habe sich Lorik nicht einmal an den Sex erinnern können. Dass aus ihnen noch einmal etwas Ernstes wird, schließt sie aus.

