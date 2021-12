Amira Pocher (29) ist am Ende ihrer Kräfte! Die Moderatorin und ihr Ehemann Oliver Pocher (43) haben zwei gemeinsame Kinder. Vor fast einem Jahr kam ihr jüngster Sohn auf die Welt. Das Paar hält seinen Nachwuchs weitestgehend von der Öffentlichkeit fern, aber hin und wieder plaudert die Brünette über ihren Mama-Alltag. Und der scheint ihr nicht immer leicht zu fallen: Amira hat nämlich unzählige schlaflose Nächte hinter sich!

Total müde zeigte sie sich nun in ihrer Instagram-Story und erklärte: Ausschlafen geht bei ihr seit Dezember vergangenen Jahres einfach nicht mehr! "Das wären demnach 351 Nächte, abzüglich der einen Nacht, die er durchgeschlafen hat. Ich habe 350 Nächte am Stück nicht durchgeschlafen", stellte Amira sichtlich erschrocken fest und fügte dann hinzu: "Das ist schon eine Folter." Offenbar macht sich die Schlaflosigkeit aber nur bei der Zweifach-Mutter bemerkbar.

Denn ihre Kids scheinen am Morgen mega-happy zu sein: "Das Beste ist eigentlich, wenn sie dann morgens aufwachen und dann so süß grinsen, als wäre nichts gewesen. Zwei, drei Stunden davor noch Weltuntergang, morgens zuckersüß", lachte Amira in die Kamera. Bei dem Anblick scheint auch sie ihre Müdigkeit wenigstens ein bisschen vergessen zu können.

Anzeige

Christoph Hardt / Future Image Amira und Oliver Pocher im August 2021 in Bonn

Anzeige

Instagram / amirapocher Amira Pocher, Moderatorin

Anzeige

Instagram / amirapocher Amira Pocher im Februar 2021

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de