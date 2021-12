Zu sagen, dass Kierstyn Milligan eine Tattoo-Liebhaberin ist, wäre eine klassische Untertreibung. Ihre Begeisterung für den permanenten Körperschmuck begann bereits im Alter von 15 Jahren: Da ließ sich die US-Amerikanerin ihr erstes Motiv stechen. Mittlerweile ist beinahe der ganze Körper der heute 22-Jährigen tätowiert – inklusive ihrer Augäpfel, die sie sich schwarz einfärben ließ. Dieser auffällige Look hat der Websensation inzwischen den Spitznamen "Dämon-Girl" eingebracht. Ihre Transformation hat sie sich natürlich auch einiges kosten lassen...

Umgerechnet hat Kierstyn bis jetzt satte 39.633 Euro für ihren extremen Körperkult ausgegeben. Dazu gehören auch Reißzahn- und Brustimplantate sowie Piercings in der Brustwarze, der Zunge, beiden Nasenlöchern und dem Nasenrücken – und der OnlyFans-Star ist noch lange nicht fertig, wie er auf TikTok erzählt. "Ich bin mir noch nicht sicher, was ich mir stechen lassen werde, aber mein Ziel ist es, vor dem Weihnachtsfest 2022 von Kopf bis Fuß tätowiert zu sein, mal sehen, ob ich das schaffe", plaudert sie aus. Zunächst plane sie jedoch erst mal, sich im Januar die andere Seite ihres Gesichts mit Tattoos verzieren zu lassen.

Von ihrem Vorhaben wolle sich Kierstyn auch nicht von den zum Teil sehr negativen Reaktionen auf der Straße oder im Netz abbringen lassen. Sie stehe stattdessen stolz zu ihrer "Andersartigkeit". "Ich wusste schon immer, dass ich so aussehen wollte, ich hatte diese Vision in meinem Kopf, seit ich jung war. [...] So wie ich vorher aussah, fühle ich mich im Vergleich zu jetzt viel glücklicher", betont die Texanerin.

