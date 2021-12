Judith Diaz Caballero konnte im Bachelor in Paradise-Finale die Welt nicht mehr verstehen. Die einstige Bachelor-Kandidatin war als Nachzüglerin in die Flirtshow eingezogen und hatte die Gefühlswelt der Männer ziemlich durcheinandergebracht. Echtes Interesse hatte die Beauty aber nur an David Taylor (26) – und der schien ihre Gefühle zu erwidern. Er traf nicht nur auf Judiths Mutter, sondern zog auch mit ihr ins Finale ein. Dort entschied er sich aber gegen die Liebe und wählte die 10.000 Euro. Im Gespräch mit Promiflash mutmaßte Judith deswegen: David hat ihr zuvor nur was vorgemacht.

"David hat mir auf jeden Fall etwas vorgespielt. Ich denke schon, dass er mich gemocht hat – ansonsten wäre er ein richtig guter Schauspieler – aber ich denke, dass er insgesamt übertrieben hat, um eine Show abzuliefern, da es ja ein Unterhaltungsformat ist", erklärte die 29-Jährige im Promiflash-Interview. Sie hätte zuvor keine Anzeichen dafür bemerkt, dass er sich seiner Gefühle nicht sicher sei. "Ganz im Gegenteil! Er hat über gemeinsame Zukunftspläne geredet, wann und wo wir uns treffen", erinnerte sie sich. Am Ende habe sie sich eingestehen müssen, dass sie sich eben in einem Fernsehformat kennengelernt hatten. "Bei solchen Formaten gibt es immer Menschen, die etwas vortäuschen und jedes Mittel nutzen, um es ins Finale zu schaffen", hielt sie fest.

Dass sie sich auf den angehenden Arzt eingelassen hat, bereut Judith aber nicht. "Trotz Davids Entscheidung hatte ich eine sehr schöne Zeit mit ihm und im Paradies. Diese positiven Erlebnisse und Erfahrungen werde ich nicht vergessen", betonte sie. Die Brünette möchte sich jetzt auf sich fokussieren und positiv in die Zukunft blicken.

