Sie kann es kaum noch erwarten, ihren kleinen Mann auf der Welt zu begrüßen! Dagi Bee (27) steht kurz vor der Geburt – die YouTuberin ist mittlerweile in der 40. Schwangerschaftswoche angekommen. Dass ihr Baby die nächsten Tage kommen wird, deutete sie nun gegenüber ihren Fans in einem Update an: Dagi hat bemerkt, dass sich ihr Bauch schon ordentlich gesenkt hat – und das aus einem guten Grund!

In ihrer Instagram-Story bringt die werdende Mama ihre Community auf den aktuellen Stand. Obwohl sich ihr Bauch während der vergangenen Tage und Wochen nicht mehr so sehr verändert hat, merkt die Influencerin doch einen Unterschied so kurz vor der Entbindung. "Der kleine Mann hat es noch sehr gemütlich in meinem Bauch. Ich glaube aber, dass sich der Bauch gesenkt hat. Ich hatte die letzten Tage ein paar Senkwehen, gerade abends", erklärt die 27-Jährige. Mittlerweile hat Dagi einen Bauchumfang von 100 Zentimetern.

Doch nicht nur an ihrem Bauch merkt die YouTuberin gerade die eine oder andere Veränderung. "Meine Hände sind auf jeden Fall auch sehr angeschwollen. Ich musste meinen Verlobungs- und Ehering leider abnehmen, weil die wirklich weh getan haben, und das war auch eine Qual, die abzuziehen", erzählt Dagi weiter. Die Beauty sei jetzt einfach bereit – der Kleine könne kommen, wann immer er wolle.

