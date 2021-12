Dagi Bee (27) genießt die letzten Züge ihrer Schwangerschaft! Die schöne YouTuberin und ihr Mann Eugen Kazakov (27) erwarten derzeit zum ersten Mal Nachwuchs. In den vergangenen Monaten nahm die Blondine ihre Community auf die spannende Reise mit und teilte viele emotionale Momente. Jetzt steht die Geburt ihres kleinen Sohnes kurz bevor – die perfekte Gelegenheit für ein letztes, ganz besonderes Fotoshooting der Bald-Mama!

Auf ihrem Instagram-Profil veröffentlichte Dagi am Dienstag eine Aufnahme, mit der sie ihre Fans total begeisterte. Beinahe nackt liegt die Beauty in einem Meer aus bunten Blumen, nur ihre intimsten Stellen sind von fließendem Stoff verdeckt. Ihr Babybauch ist zudem perfekt in Szene gesetzt. Zu dem Bild schrieb die 27-Jährige: "Ich trage meine ganze Welt in mir!"

Die Follower der werdenden Mutter waren bei diesem Schnappschuss baff. Neben ihren Fans hinterließen auch einige ihrer Influencer-Kollegen Komplimente: "Wow, wunderschön!", schrieb Ana Johnson (28) unter dem Beitrag. Paola Maria (28) kommentierte ebenfalls mit: "Schönste!"

Instagram / dagibee Dagi Bee und Eugen Kazakov im August 2021

Instagram / dagibee Dagi Bee im Oktober 2021

Instagram / paola Dagi Bee und Paola Maria im September 2020

