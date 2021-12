Die Familien von Travis Barker (46) und Kourtney Kardashian (42) scheinen sich gut zu verstehen! Im Oktober flashten der Blink 182-Drummer und die Keeping up with the Kardashians-Protagonistin ihre Fans: Sie haben sich verlobt! Beide haben bereits gescheiterte Beziehungen hinter sich – und auch schon Kinder aus früheren Beziehungen. Das heißt, dass die Barkers und die Kardashians mit der Hochzeit zu einer großen Patchworkfamilie werden. Doch das scheint kein Problem zu sein: Travis' Tochter Alabama Barker (15) hat sich offenbar mit Kourtneys Tochter Penelope Disick (9) und der Nichte North West (8) bereits angefreundet!

Die 15-Jährige veröffentlichte auf TikTok jetzt unter dem Titel "Lernt meine Freunde kennen" ein zauberhaftes Video, in dem sie gemeinsam mit den Kardashian-Kids herumalbert: Alabama, Penelope und North wippen hier zusammen mit den Köpfen im Takt zu dem Song "Chocolate Barbie" von Choppadior und lachen dabei – es ist nicht zu übersehen, wie viel Spaß die drei zusammen haben! Auch die Fans freuen sich in der Kommentarspalte: "Ihr seid jetzt schon wie Schwestern!"

Auch Kourtney und Travis sollen sich super mit den Kindern des jeweils anderen verstehen: "Kourtney liebt Alabama und Landon. Sie kann es kaum erwarten, endlich ihre Stiefmutter zu werden", betonte ein Insider im November gegenüber Hollywood Life "Travis kommt auch schon sehr gut mit Kourtneys Kindern klar."

Instagram / travisbarker Travis Barker mit seiner Tochter Alabama

Instagram / krisjenner North West und Penelope Disick

Jeremy Smith/imageSPACE / MEGA Travis Barker und Kourtney Kardashian im September 2021

