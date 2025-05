Kourtney Kardashian teilt Erinnerungen zum Hochzeitstag

Kourtney Kardashian (46) und Travis Barker (49) feiern bereits ihren dritten Hochzeitstag. Zu diesem romantischen Anlass blickt die The Kardashians-Bekanntheit auf ihren großen Tag zurück. Auf Instagram teilt sie ein paar Fotos ihres Brautlooks von ihrer standesamtlichen Hochzeit mit dem Musiker. "Standesamtliche Braut", schreibt sie zu den Aufnahmen, auf denen sie in einem engen, weißen Minikleid samt Schleier posiert. Im Mai 2022 gab sie ihrem Travis in Santa Barbara im Standesamt das Jawort. Damals waren Kourtneys Großmutter MJ und Travis' Vater die beiden einzigen Familienmitglieder, die dabei waren. "Meine Oma und dein Vater waren die einzigen Leute, die da waren, weil sie nicht nach Italien fliegen konnten", verriet die Unternehmerin in ihrer Dokumentation "Til Death Do Us Part Kourtney & Travis".

Nach ihrer standesamtlichen Vermählung wurde gleich mehrere Tage im großen Stil weiter zelebriert. So ging es für Kourtney und Travis nach Portofino, Italien. Vor einer traumhaften Kulisse mit unzähligen roten Rosen schlossen sie erneut den Bund der Ehe. Damals schlüpfte die vierfache Mutter in ein maßgeschneidertes Kleid des Designers Dolce & Gabbana – dazu trug sie einen langen Spitzenschleier und schlichten Schmuck. Unter den Gästen befanden sich neben ihren Familien auch Stars wie Megan Fox (39) und Machine Gun Kelly (35). Insgesamt heirateten die beiden dreimal – leicht und locker in Las Vegas, standesamtlich in Santa Barbara und prunkvoll in Bella Italia.

Nach ihrer Hochzeit wollten Kourtney und Travis unbedingt ein Baby. Die Reality-TV-Darstellerin hatte allerdings Schwierigkeiten, schwanger zu werden – doch schließlich klappte es. Im November 2023 wurde ihr Sohn Rocky (1) geboren. Für die älteste der Kardashian-Schwestern ist es das vierte Kind. Mit ihrem Ex-Freund Scott Disick (41) bekam sie bereits Mason (15), Penelope (12) und Reign (10). Für den Drummer der Band blink-182 ist Söhnchen Rocky Kind Nummer drei. Mit seiner Ex-Frau Shanna Moakler (50) hat er Sohn Landon (21) und Tochter Alabama (19).

Anzeige Anzeige

Instagram / kourtneykardash Kourtney Kardashian im Mai 2022

Anzeige Anzeige

Getty Images Kourtney Kardashian und ihr Mann Travis Barker, 2022

Anzeige Anzeige