Kourtney Kardashian (42) und Travis Barker (46) schweben seit ihrer Verlobung auf Wolke sieben. Sowohl für den Keeping up with the Kardashians-Star als auch für den Blink-182-Musiker spielen ihre Kinder eine große Rolle in ihrem Leben. Zu dem bevorstehenden Fest der Liebe soll das verliebte Paar nun etwas ganz besonders geplant haben: Denn an Weihnachten möchten Kourtney und Travis ihre Familien zusammenbringen!

An Weihnachten steht die Zeit mit den Liebsten im Vordergrund – wohl auch für die zwei Turteltauben. Eine Quelle offenbarte gegenüber HollywoodLife: "Kourtney und Travis planen, dass ihre Familien über die Festtage zusammen sein werden. Sie werden Thanksgiving und auch Weihnachten, wie sie es schon letztes Jahr taten, zusammen verbringen." Kourtney soll wohl schon angefangen haben, die ersten Weihnachtsgeschenke für Travis' Kinder Alabama Luella Barker (15) und Landon Asher Barker (18) zu kaufen.

Seitdem die beiden sich im Oktober verlobten, scheinen sie sich sehr darauf zu freuen, bald eine Familie zu werden. "Kourtney liebt Alabama und Landon. Sie kann es kaum erwarten, endlich ihre Stiefmutter zu werden", sagte der Insider. Auch Travis soll sich schon sehr gut mit Kourtneys Kindern

Mason (11), Penelope (9) und Reign (6) verstehen.

Instagram / kourtneykardash TV-Star Kourtney Kardashian

Instagram / kourtneykardash Kourtney Kardashian mit ihrer Tochter Penelope

Instagram / kourtneykardash Kourtney Kardashian und Travis Barker im November 2021

