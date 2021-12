Wie der Vater, so der Sohn! Im Jahr 2015 durfte Pietro Lombardi (29) seinen Spross Alessio (6) auf der Welt begrüßen. Seitdem beweist der ehemalige DSDS-Juror regelmäßig im Netz, wie sehr er in seiner Vaterrolle aufgeht. Erst vor wenigen Wochen erzählte der Musiker stolz, wie gut sich der Kleine in der Schule anstellt. Jetzt teilte Pie einen weiteren süßen Moment mit seinen Fans: Er sang mit Alessio im Duett!

In seiner Instagram-Story ließ der 29-Jährige seine Community an seinem Vater-Sohn-Tag teilhaben. Zunächst besuchten die beiden einen Friseur und Alessio durfte sich über eine neue Frise freuen. Auf dem Rückweg gaben die beiden daraufhin im Auto ihre Gesangskünste zum Besten. Gemeinsam trällerten sie Pies Song "Bella Donna", der im März 2020 veröffentlicht wurde. Dabei schien der Sechsjährige mindestens genauso textsicher zu sein wie sein Papa. Ob er wohl eines Tages in seine Fußstapfen treten wird?

Erst vor wenigen Wochen hatte Pie im Gespräch mit Promiflash verraten, dass er sich dank seines Sohnemannes noch weiteren Nachwuchs wünsche. "Ich möchte auf jeden Fall noch mal Kinder und diese Entwicklung mitnehmen", gab er ehrlich zu. Deshalb habe sich der Kölner auch total für seine Ex-Frau Sarah Engels (29) gefreut, die Anfang Dezember zum zweiten Mal Mutter geworden ist.

Instagram / pietrolombardi Pietro und Alessio Lombardi

Instagram / pietrolombardi Pietro Lombardi mit Alessio und Malik

Instagram / sarellax3 Sarah und Alessio Lombardi im Februar 2020

