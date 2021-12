Hinter Janni Kusmagk (31) liegt eine schwere Zeit. Die dreifache Mutter musste in den vergangenen Monaten einiges durchmachen: Aufgrund von starken Komplikationen nach der Geburt musste ihr drittes Kind, Merlin, auf der Intensivstation betreut werden – daraufhin machte die Ex-Profisurferin eine Therapie, um den Schock zu verarbeiten. Heute geht es der Blondine deutlich besser. Wie Janni das geschafft hat, verriet sie nun!

Auf Instagram teilte der Lockenkopf eine Aufnahme am Strand von Mallorca – inzwischen ist die Familie dorthin ausgewandert. In der Bildunterschrift erklärte sie, dass sie mithilfe von Affirmationen – das sind positive Glaubenssätze – die schwere Zeit gemeistert hätte. "Als ich am Ende meiner Kräfte war... Als ich aus dem Fenster schaute und jeden Tag auf ein Baugerüst schaute... Da hatte ich die tiefe Gewissheit: Wir werden eines Tages einfach am Meer stehen und der Sonne entgegenlächeln", schrieb die 31-Jährige. Anscheinend hat Janni so fest daran geglaubt, dass sich ihr Wunsch erfüllt hat.

"Sei vorsichtig, was du dir wünschst – deine Träume könnten in Erfüllung gehen", ergänzte sie. Ihre Fangemeinde überflutete Janni in der Kommentarspalte daraufhin mit Zustimmung. "So ein toller Beitrag, der mich gerade sehr inspiriert", schrieb beispielsweise eine Abonnentin.

Instagram / thehappytribe Janni Kusmagk mit ihren Kids, Dezember 2021 auf Mallorca

Instagram / thehappytribe Janni und Peer Kusmagk mit ihren Kindern Emil-Ocean, Merlin und Yoko, September 2021

Instagram / thehappytribe Janni und Peer Kusmagk mit ihren Kindern

