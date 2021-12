Bekommt Johannes Haller (33) etwa Muffensausen? In wenigen Tagen ist es endlich so weit: Nach über einem Jahr Beziehung geben der ehemalige Bachelorette-Finalist und Jessica Paszka (31) sich in Österreich das Jawort. Die Eltern einer Tochter sind bereits an der Location angekommen. Im Netz lassen sie ihre Fans nicht nur an den letzten Vorbereitungen teilhaben, sondern auch an ihren Emotionen. Vor allem Johannes kann nicht hinterm Berg halten, wie aufgeregt er kurz vor der Trauung ist.

Mit einem Strahlen im Gesicht meldete der ehemalige Bachelor in Paradise-Teilnehmer sich in seiner Instagram-Story. "Ich bin echt nervös", gab Johannes zu und schob einen lauten Lacher hinterher. Den genauen Tag für seine Trauung behält das Paar für sich, doch offenbar steht die Feier kurz bevor. "Jetzt geht es echt los. Freunde, Familie, die Ersten sind schon da. Es wird gerade alles aufgebaut und dann wird hier die nächsten Tage gefeiert", verriet er.

Nach der Hochzeit wird Jessi Johannes' Nachnamen annehmen. Ihre erste Unterschrift mit ihrem neuen Namen hat die 31-Jährige bereits gesetzt, als sie den vorläufigen Reisepass für ihre Hochzeitsreise abgeholt hat. "Es ist ein sehr emotionaler Moment. Jessi hat zum allerersten Mal mit Haller unterschrieben. Das ist etwas ganz Besonderes", erzählte Johannes seinen Followern vor einigen Tagen.

Instagram / jessica_paszka_ Johannes Haller und Jessica Paszka im November 2021

Instagram / jessica_paszka_ Jessica Paszka und Johannes Haller mit ihrer Tochter Hailey-Su Haller im November 2021

Instagram / jessica_paszka_ Jessica Paszka und Johannes Haller im November 2021

