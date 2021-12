Zwar ist es noch nicht amtlich – doch Jessica Paszka (31) fühlt sich offenbar schon jetzt wie die Ehefrau von Johannes Haller (33). Das ist eigentlich auch kaum verwunderlich – immerhin sind die beiden inzwischen seit einem Jahr verlobt und die Vorbereitungen für ihre Traumhochzeit laufen gerade auf Hochtouren. Dazu gehören auch einige Behördengänge. Beim Beantragen ihres Passes unterschrieb die Influencerin jetzt sogar schon mit ihrem zukünftigen Nachnamen: Haller!

"Es ist ein großer Tag im Hause Haller", teaserte Johannes seine Follower in seiner Instagram-Story an. Während der Ex-Bachelor in Paradise-Kandidat das erzählt, sitzen er und Jessi auf dem Bürgeramt, um für die Bachelorette von 2017 einen vorläufigen Reisepass für ihre Hochzeitsreise zu beantragen. Es sind allerdings nicht die bevorstehenden Flitterwochen, die den 33-Jährigen so glücklich machen, sondern die Unterschrift seiner Partnerin. "Es ist ein sehr emotionaler Moment. Jessi hat zum allerersten Mal mit Haller unterschrieben. Das ist etwas ganz Besonderes", schwärmt der Ibiza-Auswanderer.

Neben dem Reisepass hat die Brünette außerdem gleich noch einen Antrag auf einen neuen Personalausweis und einen Führerschein gestellt. Dabei hat Johannes etwas über seine Gattin in spe erfahren, das er vorher nicht wusste: Sie kann Motorrad fahren. "Also ich habe keinen. Das heißt jetzt, meine Frau und ich, wir können uns jetzt ein Motorrad kaufen und ich sitze hinten drauf. Krass", staunt der Papa der kleinen Hailey-Su.

Anzeige

Instagram / johannes_haller Jessica Paszka und Johannes Haller im Dezember 2021

Anzeige

Instagram / jessica_paszka_ Jessica Paszka im November 2021

Anzeige

Instagram / jessica_paszka_ Johannes Haller und Jessica Paszka im August 2021 in Rom

Anzeige

Wie findet ihr es, dass sich Johannes so darüber freut, dass Jessi schon mit Haller unterschreibt? Oh, das ist echt süß! Na ja, ist schon etwas übertrieben. Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de