Dieses Abenteuer war für Darius Zander (37) wohl wortwörtlich zum Kotzen. Der Sänger genießt aktuell seinen Urlaub zusammen mit seiner Freundin Jennifer Lange (28). Neben entspannten Tagen am Strand wünschen die beiden sich aber offenbar auch einen richtigen Adrenalinkick – dazu ging es für Darius und seine Liebste zum Käfigtauchen mit Haien. Das Erlebnis ließ jedoch ein bisschen zu Wünschen übrig, wie Jenny jetzt verriet.

In ihrer Instagram-Story teilte die einstige Bachelor-Kandidatin einen Einblick in ihren Tag: Offenbar war bereits die Bootsfahrt zum Zielort eine Herausforderung für das Paar. "Also Leute, wir können diesen Trip auf keinen Fall empfehlen", gab die 28-Jährige zu. Besonders für Darius war der Ausflug wohl ein absoluter Albtraum. "Ich hab dreimal ins Wasser gekotzt und hab nichts gesehen", beklagte er sich. Tatsächlich schaffte es Jenny laut eigener Aussage aufgrund ihrer Seekrankheit nicht einmal in den Käfig hinein.

"Was haben wir uns dabei nur gedacht? Fünf Stunden Autofahrt für zwei Stunden Kotzen", hielt die Ex von Andrej Mangold (34) abschließend fest. Dennoch schien die TV-Bekanntheit das Ganze mit einer guten Portion Humor zu nehmen. "Gut, dass wir uns extra noch eine GoPro ausgeliehen hatten", scherzte Jenny.

Anzeige

Instagram / agentlange Darius Zander und Jennifer Lange im Juli 2021

Anzeige

Instagram / jenniferlange Ex-Bachelor-Girl Jennifer Lange

Anzeige

Instagram / agentlange Darius Zander und Jennifer Lange, Oktober 2021

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de