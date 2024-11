Neu-Mama Jenny Lange genießt entspanntes Familienwochenende

Vor knapp zwei Monaten erblickte Jennifer Langes (31) erstes Kind das Licht der Welt. Inzwischen haben sich die frisch gebackenen Eltern schon ganz gut im Alltag mit Baby zurechtgefunden – und gönnen sich nun ihre erste Auszeit als kleine Familie. "Das Leben ist besser am Fluss", schreibt die Influencerin zu einem Instagram-Beitrag, in dem sie ein paar Eindrücke des Urlaubs in ihrer Heimatstadt Bremen teilt. Im Spa-Bereich präsentiert Jennifer ihren superfitten After-Baby-Body, gemeinsam mit Darius Zander (40) und dem Kleinen genießt sie ausgiebige Frühstücke und Spaziergänge in der Sonne.

Eine niedliche Aufnahme zeigt, dass ihr Nachwuchs wohl genau so sportbegeistert wie seine Eltern werden könnte: Während das Paar im Gym trainiert, liegt er fröhlich in seiner Wippe und beobachtet Mama und Papa. "Auch der Kleine hat sich pudelwohl gefühlt. Ich glaube, er möchte eine kleine Hantelstange als Mobile, was meint ihr?", scherzt die ehemalige Bachelor-Gewinnerin. Die Community der 31-Jährigen ist begeistert von den Bildern und Videos der Neu-Eltern und ihrem Sprössling. "Hach, ihr macht das so toll und ich gönne euch euer Glück von Herzen", schwärmt eine Nutzerin, ein weiterer Fan ergänzt: "Ist das schön, dass du uns an so vielem teilhaben lässt. Ihr seid eine tolle Familie!"

Sowohl die Influencerin als auch ihr Ehemann wirken entspannt und glücklich. Die beiden sind ein eingespieltes Team, das stellten sie auch bei der Geburt ihres kleinen Sohnes unter Beweis. Bereits im Vorfeld hatte sich die Tänzerin für eine Hausgeburt entschieden – die verlief jedoch anders als geplant. "Eigentlich habe ich mir vorgestellt, im Geburtspool zu gebären, der schon zwei Wochen aufgeblasen im Wohnzimmer stand", erzählte sie in einem Instagram-Video und bemerkte, dass letztlich spontan alles anders gekommen sei: "Mein Wohlfühlort war unser Schlafzimmer. Hier habe ich mich am wohlsten gefühlt."

Instagram / jenniferlange Darius Zander, Jennifer Lange und ihr Sohn Anton im Oktober 2024

Instagram / jenniferlange Jennifer Lange und ihr Partner Darius Zander

