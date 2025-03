Stargäste der nächsten "Verstehen Sie Spaß?"-Folge enthüllt

Am 12. April 2025 lädt Barbara Schöneberger (51) wieder zur beliebten Sendung "Verstehen Sie Spaß?" ein. Ab 20:15 Uhr dürfen sich die Zuschauer der ARD auf Lachen ohne Ende freuen, wenn Persönlichkeiten aus Alltag und Showbusiness mit versteckter Kamera hinters Licht geführt werden. Für die neue Ausgabe erhält Moderationsliebling Barbara laut ruhr24 prominente Unterstützung: Zu den Gästen gehören dieses Mal Veronica Ferres (59) und Heiner Lauterbach (71).

Der TV-Klassiker "Verstehen Sie Spaß?" begeistert das Publikum bereits seit 1980. Seit Barbara im Jahr 2022 die Moderation übernommen hat, hat sich das Konzept der Show kaum verändert – dennoch werden immer wieder neue Tricks sowie prominente Gesichter integriert, die das Format lebendig halten. Ob Veronica und Heiner selbst Teil eines Streichs sind oder andere in die Falle locken, bleibt bis zur Ausstrahlung ein gut gehütetes Geheimnis. Wer bei der Aufzeichnung im Studio Berlin-Adlershof live dabei sein wollte, hatte es diesmal schwer: Laut tvtickets.de waren die Tickets für dieses Event schnell vergriffen.

Für Barbara dürfte dieser Abend ein weiterer Höhepunkt in ihrer Karriere sein: Die beiden angekündigten Gäste gehören zur Elite des deutschen Fernsehens. Während Heiner zuletzt in Kino- und TV-Produktionen wie "Enkel für Fortgeschrittene" oder "Turmschatten" überzeugte, kündigte Veronica kürzlich ihr Mitwirken an der neuen RTL-Krimireihe "Alpentod – Ein Bergland-Krimi" an. Zudem sind beide Schauspieler keine Neulinge in der Show, sondern wurden in der Vergangenheit bereits Opfer von Pranks.

Getty Images Heiner Lauterbach

RTL Tim Oliver Schulz, Veronica Ferres und Salka Weber in "Alpentod – Ein Bergland-Krimi"

