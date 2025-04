Streich: Veronica Ferres wird bei Berlinale zur Kellnerin

Während der Berlinale in Berlin wurde Veronica Ferres (59) kürzlich Teil einer unerwarteten Inszenierung, die sie komplett aus der Fassung brachte. Die Schauspielerin war zu einem Interview in einem italienischen Restaurant eingeladen, als sie plötzlich ihrem Kollegen Heiner Lauterbach (72) begegnete – allerdings nicht in gewohnt eleganter Manier, sondern als scheinbar überforderter Kellner. Heiner, der angeblich einem Freund in der Gastronomie aushelfen musste, bat Veronica um Unterstützung. Ohne zu zögern, legte die "Das Superweib"-Darstellerin los: Tische abräumen, Bier zapfen und Gäste bedienen – all diese Aufgaben gehörten plötzlich zu ihrem improvisierten Kellnerinnen-Einsatz. Lange glaubte sie an das vorgetäuschte Chaos, bis sie allmählich misstrauisch wurde. Die Auflösung lieferte schließlich Verstehen Sie Spaß?. Den Clip zu der absurden Szene veröffentlichte der SWR vorab.

Neben Veronica wurden an diesem Abend auch andere prominente Gäste der beliebten Samstagabend-Sendung hereingelegt. Wayne Carpendale (48) musste sich unter anderem als Cheerleader bei einem Basketballspiel versuchen, während seine Frau Annemarie (47) mit Barbara Schöneberger (51) vor der Kiss Cam knutschte. Frauke Ludowig (61) sorgte in einem Parkhaus für tierische Verwirrung, als Autofahrer:innen ihre Parkgebühren mit Tiergeräuschen begleichen mussten. Musikerin Leony (27) kämpfte indes in einem chaotischen "3-Sterne-Hotel" mit absurden Angeboten.

Veronica, die seit Jahren zu den erfolgreichsten Schauspielerinnen Deutschlands zählt, zeigte in dieser Situation einmal mehr ihren Humor und ihre Spontanität. Kollegen loben sie außerdem immer wieder für ihren Teamgeist – alles Eigenschaften, die sie auch in ihrem Privatleben auszeichnen. Über den Streich scherzte Veronica später gegenüber Bild: "Nach einer Weile dachte ich schon: 'Das kann doch alles nicht mit rechten Dingen zugehen. Ob hier eine versteckte Kamera ist?' Aber ich habe keine gesehen und Heiner hat mich weiter gescheucht." Fans können ihr kurioses Kellner-Erlebnis am Samstagabend im Fernsehen mitverfolgen.

