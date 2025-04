Neue "Verstehen Sie Spaß?"-Folge erntet erneut Quotentief

Das beliebte ARD-Format Verstehen Sie Spaß? meldete sich am Samstagabend mit einer neuen Ausgabe zurück, doch die Einschaltquoten fielen enttäuschend aus. Gerade einmal 2,99 Millionen Zuschauer sahen die Show mit Barbara Schöneberger (51), was nur einem Marktanteil von 14,9 Prozent entspricht. Es war damit eine der schwächsten Reichweiten in der über 40-jährigen Geschichte der Sendung. Trotz prominenter Gäste und charmanter Lockvögel wie Heiner Lauterbach (72), Veronica Ferres (59) und Musiker Peter Kraus (86) blieb der Abend – zumindest quotentechnisch – laut t-online hinter den Erwartungen zurück.

Bei den jüngeren Zuschauern konnte die Show allerdings besser punkten. In der Altersgruppe der 14- bis 49-Jährigen erreichte "Verstehen Sie Spaß?" mit 15,4 Prozent Marktanteil immerhin den Primetime-Sieg. So ließ das Format selbst Konkurrenten wie "Ein sehr gutes Quiz (mit hoher Gewinnsumme)" auf ProSieben und Das Supertalent auf RTL hinter sich. Die traditionsreiche Sendung durchläuft dennoch harte Zeiten: Während Paola und Kurt Felix als Moderatoren mit "Verstehen Sie Spaß?" in den 80er-Jahren teilweise noch mehr als 20 Millionen Zuschauer vor die Bildschirme lockten, lagen die Reichweiten der Show unter Guido Cantz (53) über Jahre hinweg bei durchschnittlich fünf Millionen. Dass Barbara inzwischen unter drei Millionen liegt, dürfte die Produzenten nachdenklich stimmen.

"Verstehen Sie Spaß?" hat im Laufe der Jahrzehnte viele Wandlungen durchgemacht und wurde zur Bühne für unterschiedliche Moderatoren mit einzigartigen Handschriften. Persönlichkeiten wie Harald Schmidt (67), Dieter Hallervorden (89) und Frank Elstner (82) prägten die Show in ihren jeweiligen Epochen. Als eine der ikonischsten Sendungen im deutschen Fernsehen verbindet sie Generationen und bleibt für Barbara nicht nur ein Job, sondern auch eine Herzensangelegenheit. Ob ihr herzlicher Humor das Publikum bald wieder stärker begeistern kann, bleibt abzuwarten.

Anzeige Anzeige

Getty Images Guido Cantz im April 2010 in Halle

Anzeige Anzeige

SWR / Benno Kraehahn Barbara Schöneberger bei "Verstehen Sie Spaß?"

Anzeige Anzeige