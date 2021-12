Er zaubert seinen Eltern Mario (29) und Ann-Kathrin (32) wahrscheinlich täglich ein Lächeln ins Gesicht! Die Rede ist von Rome Götze (1). Der niedliche Wonneproppen erblickte 2020 das Licht der Welt und machte den ehemaligen BVB-Spieler und das Model zu stolzen Eltern. In diesem Zusammenhang sind die Follower des Ehepaares jedoch bis heute von einer Sache irritiert – seinem Namen. Nun enthüllte Mario endlich, warum sein Sohnemann so heißt!

Auf TikTok verriet der Fußballer in einer Frage-Antwort-Runde, wie es zu der Namensgebung kam: "Mein Sohn heißt Rome Mario. Und wenn man es schnell ausspricht, heißt es Romário." Dieser Name dürfte vor allem Fußball-Liebhabern ein Begriff sein. Denn Romário ist ein bekannter ehemaliger Kicker, der 1954 sogar Weltmeister geworden war – so wie Mario selbst im Jahr 2014. Auch Romário kickte einst für den niederländischen Verein PSV Eindhoven, Marios aktuellen Fußballklub.

Ob ihr kleiner Schatz tatsächlich nur deswegen Rome heißt, äußerte Mario nicht. Die Namensidee soll der Sportler jedoch selbst gehabt haben, wie seine Liebste Ann-Kathrin in ihrer Instagram-Story erklärt hatte: "Er hat ihn gehört und wir haben uns beide sofort in diesen Namen verliebt, weil wir ihn noch nie gehört haben."

Anzeige

Instagram / mariogotze Mario Götze mit Frau Ann-Kathrin und Sohn Rome

Anzeige

Getty Images Der ehemalige Fußballer Romário, 1994

Anzeige

Instagram / annkathringotze Ann-Kathrin Götze mit ihrem Sohn Rome im November 2021

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de