Ist bei diesen beiden etwa wieder alles aus und vorbei? Erst vor wenigen Monaten machten Megan Barton Hanson und James Lock ihre Beziehung öffentlich. Mit einem niedlichen Netzbeitrag zeigten die ehemalige UK-Love Island-Teilnehmerin und der "The Only Way Is Essex"-Star der ganzen Welt, wie sehr sie sich mögen. Doch das ist nun Geschichte: Megan und James sollen sich mittlerweile wieder getrennt haben!

Das berichtet jetzt ein Insider gegenüber Daily Mail. "Megans Beziehung zu James hat nicht funktioniert, obwohl sie voller Hoffnung war, nachdem er sie in den ersten Tagen ihrer Beziehung überrascht hatte", verrät die Quelle. In den vergangenen Tagen haben die beiden viel gestritten – auch der gemeinsame Urlaub nach New York soll nicht wie geplant verlaufen sein. Doch etwas anderes hat wohl das Fass zum Überlaufen gebracht.

"James hat den Donnerstagabend damit verbracht, mit Freunden zu feiern und seinen Single-Status wieder so richtig zu genießen", erzählt der Informant gegenüber dem Onlineportal weiter. Bisher haben sich weder Megan noch James zu der möglichen Trennung geäußert. Glaubt ihr, die beiden haben sich wirklich getrennt? Stimmt in der Umfrage ab.

Getty Images Megan Barton Hanson, Model

Getty Images Megan Barton Hanson und James Lock

Getty Images Model Megan Barton Hanson

