Bei Casey Cott (29) läuten die Hochzeitsglocken! Im Dezember 2020 überraschte der Riverdale-Star seine Fans mit dieser süßen Neuigkeit: Er hat sich mit seiner Partnerin Nichola Basara verlobt, mit der er schon seit einigen Jahren zusammen ist. Monatelang liefen die Vorbereitungen auf Hochtouren, bevor es am Samstag nun endlich so weit war: Die zwei Turteltauben gaben sich im Kreise ihrer Liebsten das Jawort!

Die tollen Nachrichten verkündete der 29-Jährige jetzt in seiner Instagram-Story. Er teilte einen Schnappschuss, auf dem er seine Braut küsst – und seinen Ringfinger in die Kamera hält. Der Ehering an seiner rechten Hand ist dabei kaum zu übersehen. An ihrem großen Tag warfen sich Casey und seine Liebste total in Schale: Während er sich für einen schwarzen Smoking entschied, bezauberte die Braut die Gäste in einem traumhaften weißen Kleid.

Zu der Hochzeit des Paares waren natürlich auch ein paar Co-Stars des gebürtigen US-Amerikaners eingeladen – darunter Camila Mendes (27), Vanessa Morgan (29), KJ Apa (24), Lili Reinhart (25) und Drew Ray Tanner. Letzterer teilte sogar ein Video des Brautpaares in seiner Story – und schrieb darunter: "Ich liebe euch, Leute."

Anzeige

Instagram / drewraytanner Casey Cott und seine Frau Nichola an ihrer Hochzeit im Dezember 2021

Anzeige

Instagram / vanessamorgan Vanessa Morgan und Lili Reinhart an Casey Cotts Hochzeit

Anzeige

Instagram / caseycott "Riverdale"-Star Casey Cott mit seiner Partnerin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de