Sie können es einfach nicht fassen! Nachdem der Schauspieler Luke Perry (✝52) in der vergangenen Woche einen Schlaganfall erlitt, verstarb der Künstler am Montag mit nur 52 Jahren an den Folgen. Zuletzt stand der US-Amerikaner u. a. für das Teenie-Drama Riverdale vor der Kamera – die Produktion wurde aufgrund seines Todes nun vorübergehend eingestellt. Casey Cott (26) und Vanessa Morgan (26) sind Riverdale-Kollegen von Luke und drücken nun auf ihren Social-Media-Kanälen ihre Trauer aus!

Casey, der in der Serie die Rolle von Kevin Keller spielt, teilte via Twitter mit: "Ich bin untröstlich. Luke nahm mich nach meinem Eintritt in die Serie direkt unter seine Fittiche." Luke habe ihm das Gefühl gegeben, dass er dazugehöre und sei der großzügigste und freundlichste Mensch gewesen, meint der 26-jährige Jungschauspieler weiter. "Er behandelte alle mit Liebe und Freude. Wir hatten so viel Spaß", führt Casey aus.

Auch Vanessa, die seit der zweiten Riverdale-Staffel als Toni Topaz neben Luke in der Serie agierte, zollt dem Künstler in ihrer Instagram-Story Tribut. "Jedes Mal, wenn ich dich bei der Arbeit sah, warst du mein Licht", schreibt die Schauspielerin. Er hätte immer einen guten Rat parat und ein Lächeln auf den Lippen gehabt.

Ivan Nikolov/WENN.com Casey Cott spielt Kevin Keller bei "Riverdale"

Getty Images Luke Perry beim "Riverdale"-Screening

Getty Images Vanessa Morgan bei einer Pre-Emmy Party in Los Angeles

